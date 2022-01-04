Три запуска грузовых кораблей "Прогресс" ожидается в 2022 году

Фото: roscosmos.ru

Три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС" запустят к МКС с Байконура в этом году, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Все запуски пройдут со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Первый грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля в 07:25. Он должен пробыть в космосе 370 суток.

"Прогресс МС-20" запустят 3 июня в 12:33. Он отправится в космос на 173 дня. "Прогресс МС-21" запустят 26 октября в 03:19 на 247 суток.

"Каждый из них доставит на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований.

Ранее, в ходе поздравления космонавтов с Новым годом, глава "Роскосмоса" сообщил, что те нашли новые проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, однако знают, как их устранить. Позже в пресс-службе пояснили, что речь идет не о новых проблемах.

Средства для устранения утечки планируется доставить на космическую станцию ближайшим грузовым кораблем "Прогресс".

В августе 2018 года на МКС упало давление. Тогда выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". В числе версий значились попадание микрометеорита и производственный брак, также в случившемся подозревали американских космонавтов, которые могли намеренно просверлить дыры.

В октябре 2020 года утечка произошла в модуле "Звезда": космонавты обнаружили в промежуточной камере трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее, тем не менее, оперативно заделали. А в августе текущего года трещины заметили в самом старом модуле МКС – "Заря".

