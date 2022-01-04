Три запуска грузовых кораблей "Прогресс" ожидается в 2022 году

Фото: roscosmos.ru
Три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС" запустят к МКС с Байконура в этом году, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Все запуски пройдут со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Первый грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля в 07:25. Он должен пробыть в космосе 370 суток.
"Прогресс МС-20" запустят 3 июня в 12:33. Он отправится в космос на 173 дня. "Прогресс МС-21" запустят 26 октября в 03:19 на 247 суток.
"Каждый из них доставит на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований.
Ранее, в ходе поздравления космонавтов с Новым годом, глава "Роскосмоса" сообщил, что те нашли новые проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, однако знают, как их устранить. Позже в пресс-службе пояснили, что речь идет не о новых проблемах.
Средства для устранения утечки планируется доставить на космическую станцию ближайшим грузовым кораблем "Прогресс".
В августе 2018 года на МКС упало давление. Тогда выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". В числе версий значились попадание микрометеорита и производственный брак, также в случившемся подозревали американских космонавтов, которые могли намеренно просверлить дыры.
В октябре 2020 года утечка произошла в модуле "Звезда": космонавты обнаружили в промежуточной камере трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее, тем не менее, оперативно заделали. А в августе текущего года трещины заметили в самом старом модуле МКС – "Заря".
Космонавты на МКС будут тренироваться делать отверстия в станции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: