SpaceX успешно вывела на орбиту партию из 52 спутников Starlink

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Фото: youtube.com/SpaceX
Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту 52 спутника Starlink, запущенные на ракете-носителе Falcon 9. Об этом компания написала на своей странице в Twitter.
"Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink", – говорится в публикации.
Первая ступень Falcon 9 использовалась 11 раз. Старт ракета-носителя состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Вскоре после старта ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.
Ранее сообщалось, что американские частные аэрокосмические компании Boeing и SpaceX планируют добиться увеличения числа полетов на МКС в рамках контрактов с NASA.
В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 миллиардов долларов на создание, производство корабля Starliner, а также реализацию его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.
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