SpaceX успешно вывела на орбиту партию из 52 спутников Starlink

Фото: youtube.com/SpaceX

Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту 52 спутника Starlink, запущенные на ракете-носителе Falcon 9. Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

"Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink", – говорится в публикации.

Первая ступень Falcon 9 использовалась 11 раз. Старт ракета-носителя состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Вскоре после старта ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Ранее сообщалось, что американские частные аэрокосмические компании Boeing и SpaceX планируют добиться увеличения числа полетов на МКС в рамках контрактов с NASA.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 миллиардов долларов на создание, производство корабля Starliner, а также реализацию его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.