Около 10 тыс подростков вакцинировались от коронавируса в РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил в эфире телеканала "Россия 24" число привитых от коронавируса подростков.
"На сегодняшнее утро не так много провакцинировалось, хотелось бы, чтобы было больше, но порядка 10 тысяч подростков получили вакцину "Спутник М", – заявил он.
Гинцбург подчеркнул, что в ходе прививочной кампании не были выявлены побочные эффекты.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Москвы началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19. Сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет, а записаться на процедуру можно онлайн или по телефону выбранной поликлиники.
Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Подростки 12–17 лет могут сделать прививку от COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: