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Общество

21:24

Около 10 тыс подростков вакцинировались от коронавируса в РФ

медицина общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил в эфире телеканала "Россия 24" число привитых от коронавируса подростков.

"На сегодняшнее утро не так много провакцинировалось, хотелось бы, чтобы было больше, но порядка 10 тысяч подростков получили вакцину "Спутник М", – заявил он.

Гинцбург подчеркнул, что в ходе прививочной кампании не были выявлены побочные эффекты.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Москвы началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19. Сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет, а записаться на процедуру можно онлайн или по телефону выбранной поликлиники.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Подростки 12–17 лет могут сделать прививку от COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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