Российскую актрису Анастасию Макееву заподозрили в мошенничестве. Она запустила курс квантовой онлайн-психологии и оказалась в центре скандала.

Несколько сеансов у актрисы обходятся примерно в 60 тысяч рублей. За помощью к ней обратилась женщина, сын которой болен онкологией. Макеева и ее помощник посоветовали наладить отношения в семье, чтобы побороть рак.

Пользователи назвали организаторов шарлатанами, фанаты актрисы начали отписываться от нее в Instagram.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.