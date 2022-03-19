Гинцбург рассказал, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной

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Назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в полгода. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса министерство здравоохранения РФ разрешило в середине октября. Накануне Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию препарата.

В середине февраля в Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований препарата "Спутник М" начнется примерно через две недели.

До этого врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки.

Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.

