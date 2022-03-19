Гинцбург рассказал, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной

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Назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в полгода. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса министерство здравоохранения РФ разрешило в середине октября. Накануне Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию препарата.
В середине февраля в Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.
Ранее Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований препарата "Спутник М" начнется примерно через две недели.
До этого врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки.
Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.
Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
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