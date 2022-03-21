Врач рассказал, кому следует продолжать носить маски в помещениях

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Продолжать носить маски в помещениях следует людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, заявил главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, считает он, циркуляция коронавируса сохраняется. По словам специалиста, это будет продолжаться до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем штаммам COVID-19.
Хомяков напомнил, что маска защищает органы дыхания от крупных частиц вируса размером в 3–5 микрометров и более, но в то же время он добавил, что данное средство защиты не способно уберечь человека от инфицирования респираторно-тропными вирусами, которые содержатся в мелкодисперсных аэрозолях воздуха.
"Маска в большей мере эффективна для ограничения распространения аэрозолей, содержащих вирусные частицы, которые выдыхает больной или инфицированный человек", – приводит слова Хомякова РИА Недвижимость.
Специалист также посоветовал соблюдать социальную дистанцию и каждый час проветривать помещение.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал людям, склонным к аллергии, носить маски на улице в весенний период, чтобы защититься от крайних проявлений поллиноза. Специалист отметил, что эффективность масок против этого недуга продемонстрировали 2020 и 2021 годы, когда действовал масочный режим.
Регионы РФ отменяют масочные режимы вслед за Москвой
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