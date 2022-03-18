Онищенко заявил об окончании формирования коллективного иммунитета в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве закончил формирование, заявил президент Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко РИА Новости.
Он напомнил, что в столице число привитых и переболевших равно девяти миллионам, в то время как всего в городе проживают 12 миллионов человек.
"Поэтому у нас популяционный иммунитет в Москве создан", – сказал медик, отметив, что в основном иммунитет был создан после появления штамма "Омикрон".
В связи с этим доктор медицинских наук назвал решение об отмене масочного режима правильным. В то же время он призвал граждан продолжать вакцинироваться для защиты от коронавируса. Также он отметил, что некоторые люди продолжают носить маски, чтобы защитить здоровье.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.
В России за последние сутки госпитализировали 5 513 человек с коронавирусом. Это на 10,1% больше, чем днем ранее. От последствий COVID-19 за сутки скончались 524 человека, при этом выздоровели 105 064. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 34 442 новых случая коронавируса.
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