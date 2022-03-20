За сутки в РФ госпитализировали 2 551 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 2 551 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 44,1% меньше, чем днем ранее.

Из больниц выписали 74 675 человек, что на 22% меньше по сравнению с 19 марта. За сутки умерли 434 человека.

Всего в РФ за 24 часа выявили 31 035 новых случаев коронавируса. В Москве за сутки выявили 928 случаев COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России постепенно снижается коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, этот показатель теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя еще месяц назад он превышал 60%. По словам эксперта, чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность от заболевания.

