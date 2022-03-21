Биолог опровергла безопасность "Омикрон"-штамма

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Бачарова заявила, что нельзя считать "Омикрон"-штамм коронавируса безопасным.

По ее словам, тяжелые последствия, которые наступают в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средним показателем. Баранова рассказала, что часто летальный исход наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний. Это, по ее мнению, связано с COVID-19, в том числе с вариантом "Омикрон".

Биолог пояснила, что снижение тяжести болезни при данном штамме связано с получением иммунитета через прививку или естественным путем – через заражение, но не со свойствами вируса.

"Условно говоря, на 30% снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70% – тем, что люди изменились", – сказала Баранова в беседе с "Лентой.ру".

Баранов также считает, что в России не ожидается большой волны коронавируса, однако возможно возникновение более высокого плато.

"То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнется, а где-то через недели три-месяц", – заявила она.

18 марта Росздравнадзор зарегистрировал разработанную Федеральным медико-биологическим агентством тест-систему, способную определять подвиды штамма коронавируса "Омикрон". Выданное регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2025 года.