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Москва 24

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общество

11:53

В РФ зарегистрирована тест-система на выявление подвидов "Омикрона"

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанинв

Росздравнадзор зарегистрировал разработанную Федеральным медико-биологическим агентством тест-систему, способную определять подвиды штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Выданное регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2025 года.

О разработке тест-системы, с помощью которой можно выявлять варианты "Омикрон"-штамма, 15 марта сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Она уточнила, что благодаря определению мутаций коронавируса удается оценивать эпидемобстановку и прогнозировать ее, учитывая различные свойства вариантов вируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 518 699 случаев коронавируса. За весь период умерли 363 563 человека, выздоровели 16 039 709.

Росздравнадзор зарегистрировал тест для выявления разновидностей "Омикрона"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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