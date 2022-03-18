В РФ зарегистрирована тест-система на выявление подвидов "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанинв

Росздравнадзор зарегистрировал разработанную Федеральным медико-биологическим агентством тест-систему, способную определять подвиды штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Выданное регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2025 года.

О разработке тест-системы, с помощью которой можно выявлять варианты "Омикрон"-штамма, 15 марта сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Она уточнила, что благодаря определению мутаций коронавируса удается оценивать эпидемобстановку и прогнозировать ее, учитывая различные свойства вариантов вируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 518 699 случаев коронавируса. За весь период умерли 363 563 человека, выздоровели 16 039 709.