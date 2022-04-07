Вирусолог оценил опасность нового доминирующего в РФ штамма COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, насколько может быть опасен штамм коронавируса "Стелс-Омикрон", который стал доминировать в РФ, передает радио КП.

"То, что он более заразный, – это еще не говорит о том, что он более опасный. Самое опасное в коронавирусе – последствия и тяжесть течения заболевания. Но в последнее время тяжесть течения заболевания при заражении каждым новым штаммом уменьшается", – отметил Чумаков.

По его словам, если штамм возник на базе "Омикрона", то он будет таким же болезнетворным или менее болезнетворным. При этом Чумаков не исключил появление еще более быстро распространяющегося штамма. Но справиться с этим поможет коллективный иммунитет.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует вероятность появления новой волны коронавируса. Министр подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать масочный режим, вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

