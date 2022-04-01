Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 48%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 48%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины от вируса привились 89 407 094 раза. Полный курс вакцинации по России произвели 85 665 921 раз.

По данным стопкоронавирус.рф, на минувшей неделе уровень коллективного иммунитета к COVID-19 по РФ составлял 49,7%.

За последние сутки в России госпитализировали 3 754 человека с COVID-19. От заболевания вылечились 45 998 пациентов. Выявлено 19 164 новых случая коронавируса.