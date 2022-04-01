В Москве за сутки госпитализированы 200 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в Москве были госпитализированы 200 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 75 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровел еще 901 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 545 875.

За сутки в столице выявили 1 038 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий заболевания 19 человек.

Ранее Сергей Собянин продлил на три месяца срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан. Программа будет действовать до 30 июня. В ее рамках граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.