В России за сутки госпитализировали 3 754 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 754 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 2,6% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций было отмечено в 35 российских регионах, в 44 зафиксировали снижение, а в шести субъектах РФ ситуация не изменилась.

Всего за минувшие 24 часа выявили 19 164 новых случая коронавируса. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1038, Санкт-Петербург – 958, Ростовскую область – 885, Свердловскую область – 801. В Подмосковье выявили 559 новых случаев COVID-19.

За сутки от последствий заболевания скончались 342 человека, выздоровели 45 998. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 862 089.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет будут проходить в Москве. Он подчеркнул, что исследования с участием детей 6–11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.