Тест на COVID-19 могут отменить для россиян, въезжающих в РФ через сухопутные границы

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Роспотребнадзор предлагает отменить тест на коронавирус и анкету на госуслугах для россиян и граждан других стран ЕАЭС, въезжающих в РФ через сухопутный участок границы. Проект постановления главного санитарного врача страны опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, им не придется заполнять анкету прибывающего на территорию России, а также сдавать тест на COVID-19 в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что масочный режим, отмененный в ряде регионов России, может быть введен снова при ухудшении эпидемиологической ситуации.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.

