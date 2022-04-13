Эксперт Минздрава РФ допустил повышенную заразность штамма коронавируса XE

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России нет подтвержденных заражений вариантом коронавируса XE, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Эксперт пояснил, что вариант XE является рекомбинантным вирусом, то есть гибридом двух разновидностей "Омикрон"-штамма – BA.1 и BA.2. В настоящий момент в мире установлено порядка 640 случаев инфицирования этим вирусом, уточнил он.
Лиознов добавил, что исследования показали способность XE к более быстрому росту в условиях in vitro, что позволяет предположить, что данный вариант более заразен, однако это еще требует подтверждения.
"Согласно данным исследований, вакцина "Спутник V" эффективна против вариантов и BA.1, и BA.2, поэтому препарат может защитить от тяжелого течения заболевания и при рекомбинантном штамме XE", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о распространении нового штамма коронавируса XE. Его обнаружили британские ученые. Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил, что ситуация c COVID-19 в России относительно успокоилась, однако она все еще не является безопасной.
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