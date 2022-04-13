На "Стелс-Омикрон" приходится более 90% всех случаев COVID-19 в РФ – Роспотребнадзор

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Более 90% всех выявляемых в России случаев коронавируса приходится на подвид штамма "Омикрон" BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом сообщает ТАСС.

"Более 90% всех новых случаев сейчас приходятся на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем", – рассказал он.

При этом, по его словам, в России пока не было выявлено ни одного случая заражения подвидами BA.4 и BA.5.

Ранее ВОЗ заявила о распространении нового штамма коронавируса XE, являющегося самым заразным вариантом инфекции. Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.

Новый подвид штамма "Омикрон" обнаружили британские ученые. Его назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли новый вариант инфекции.