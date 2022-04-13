Иммунолог рассказал, является ли потомок "Омикрона" BA.4 более заразным

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что вариант коронавируса BA.4 может быть заразнее "Стелс-Омикрона" (BA.2).

Ранее первый случай инфицирования новым вариантом штамма "Омикрон" BA.4 был зафиксирован в Бельгии. Специалисты не исключают дальнейшей мутации коронавируса. Примечательно, что варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5 выявили также в Германии, Великобритании, Дании, Южной Африке и Ботсване, однако там это не вызвало значительного подъема заболеваемости и смертности.

Крючков указал, что сегодня о BA.4 еще мало что известно. "Пока нет информации о том, что это более патогенная, летальная линия. Есть подозрение, что BA.4 и XE являются еще более заразными вариантами по сравнению с BA.2. Но, скорее всего, там разница в заразности не столь принципиальна", – поясняет эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если BA.4 в эволюционном плане имеет какие-то преимущества, то, безусловно, будет не просто распространяться, а очень активно это делать. И может занять значительную нишу. Но если он не обладает яркими отличиями, то будет слабо распространяться и доминирующей позиции, скорее всего, не займет.

Если BA.4 начнет активно себя проявлять, он обязательно дойдет и до России, прогнозирует специалист.

"Произойдет это с некоторым запаздыванием. Это хорошо в случае эпидемии. Я думаю, где-то месяца на 1,5 отсрочится его попадание в РФ, после того как он распространится в других странах. Если BA.4 сколько-нибудь представляет интерес с точки зрения эпидемиологии, то он, безусловно, будет в России", – подчеркнул эксперт.

Особую опасность, по словам Крючкова, новый вариант может представлять для пожилых людей старше 60 лет, граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями, детей до 3 лет и беременных.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в РФ не было зафиксировано случаев инфицирования вариантом коронавируса XE. По своей сути эта мутация является гибридом двух разновидностей штамма "Омикрон" – BA.1 и BA.2. По словам Лиознова, на сегодняшний день по всему миру выявлено около 640 случаев заражения XE.