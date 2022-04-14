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Москва 24

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Общество

16:51

Роспотребнадзор предложил отменить норматив по COVID-тестированию

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор выступил с предложением отменить норматив по охвату тестированием на коронавирус в РФ. Данный проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, предлагается внести поправку в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача России от 16.10.2020 № 31.

"Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", – следует из документа.

На сегодняшний день власти российских субъектов должны проводить не менее 300 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения среднесуточно за неделю.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания COVID-19. Если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но платно.

В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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