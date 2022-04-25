ФАС РФ согласовала цену на два препарата от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цена на препараты от коронавируса на основе молнупиравира производства "Фармасинтез" и "Биохимик" составит по 5,8 тысячи рублей за курс из 40 капсул, сообщается в телеграм-канале ФАС.

Кроме того, службой согласованы цены на новые упаковки ранее зарегистрированного лекарственного препарата на основе действующего вещества фавипиравир. Все цены соответствуют ранее зарегистрированным исходя из стоимости 100 рублей за таблетку, уточнили в ФАС.

Уточняется, что перечисленные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее ФАС РФ согласовала цены на новые формы выпуска вакцины от коронавируса для детей. Цены на новые формы выпуска вакцины от COVID-19 для детей "Спутник М" составят от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от количества доз в упаковке.

В службе уточнили, что стоимость 1 дозы, которая состоит из 2 компонентов, соответствует ранее зарегистрированной.