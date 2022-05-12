Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в столичном районе Москворечье-Сабурово. Работы затронут участок площадью 18,5 гектара от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка.

В рамках проекта с помощью габионов планируется укрепить берег реки, непосредственно на самой набережной появятся места для отдыха, кафе, прогулочные маршруты и велодорожки. Кроме того, вблизи Сабуровских железнодорожных мостов предусмотрено создание смотровой площадки.

Между тем у станции Москворечье МЦД-2 построят многоуровневую парковку. Места для стоянки автомобилей появятся и на прилегающих улицах.

Ранее в Пресненском районе Москвы начались работы по благоустройству Конюшковской улицы. В рамках проекта планируется расширить тротуары, организовать регулируемый пешеходный переход в районе Малого Конюшковского переулка, создать зоны отдыха для горожан.