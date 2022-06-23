Москвичам рассказали о работе диагностического поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сотрудники диагностического поезда "Синергия-2" на протяжении почти семи лет следят за состоянием технических устройств, путей, рельсов и облицовки тоннелей в столичном метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Синергия-2" оборудована лазерно-оптическими датчиками, которые измеряют геометрию рельсовой колеи за секунды. Замначальника центра диагностики и мониторинга дирекции инфраструктуры столичного метро Алексей Павлов отметил, что запуск такого поезда позволяет уйти от ручного труда и сделать процесс диагностики более легким и быстрым.

В составе красно-желтой "Синергии-2" пять вагонов: в первых двух установлены компьютеры, а остальные три нужны для тяги. На головном вагоне закреплены датчики пространственного сканирования, камера обзорного видеонаблюдения и тепловизионная камера.

"Тепловизор при помощи инфракрасного излучения контролирует температуру объектов в тоннеле, а оборудование ультразвукового контроля позволяет находить дефекты на рельсах", – подчеркнул Павлов.

В составе бригады "Синергии-2" трудятся 10 человек, в числе которых начальник поезда, его заместитель, два наладчика и шесть инженеров. В первых двух вагонах установлены рабочие места сотрудников, оборудованные современной оргтехникой. Мебель и техника надежно закреплены, чтобы при движении состава нельзя было их опрокинуть.

Каждый сотрудник следит за работой конкретного оборудования. Для этого на компьютерах установлены специальные программы. При этом данные со всех устройств отображаются на мониторах, где можно изображения можно увеличить или уменьшить.

Поезд отправляется из электродепо "Красная Пресня". "Синергию-2" включают в общий график движения пассажирских поездов, чтобы ее работа не замедляла движение других составов. Чаще поезд выезжает в с 10:00 до 12:00, когда трафик ниже. При этом он курсирует по всем линия столичного метро, включая открытые участки БКЛ.

Каждую линию диагностический поезд проверяет трижды в месяц, за одну смену может обследовать сразу несколько линий.

"Состав двигается в среднем со скоростью 50 километров в час. Это чуть медленнее, чем пассажирские поезда, но именно такая скорость оптимальна для проведения диагностики. Комплекс позволяет выявить дефекты и организовать их своевременное устранение. А это крайне необходимо не только для бесперебойного движения составов, а в первую очередь для безопасности пассажиров", – пояснил начальник диагностического комплекса "Синергия-2" Анатолий Бурмистров.

Ранее сообщалось, что выходы № 1–4 станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро станут частично недоступны для пассажиров с 23 июня. Отмечается, что частично закроют на ремонт по 30 июня две двери по входу справа, а по 7 июля – две двери по входу слева.

