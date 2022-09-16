ГД проверит причину увеличения тарифов РЖД

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рост тарифов РЖД может сильно ударить по кошелькам жителей РФ, считает член комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесников. Он подчеркнул, что "поинтересуется этим вопросом".

Ранее в СМИ сообщили, что компания может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 миллиардов рублей дополнительных средств. Подобные действия помогут обеспечить рекордные инвестиции в 1,23 триллиона рублей в следующем году.

"Я так понимаю, они потеряли доход от международных перевозок. Непонятно, на каком основании повышается тариф внутри России. Тариф пассажирский, я думаю, что такой останется. Надо посмотреть, почему они делают так и в связи с чем. Транспортная составляющая всегда закладывается в цене товара, то есть в конечном итоге это может быть переложено на плечи жителей, продукты, промышленные товары", – отметил Колесников в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он добавил, в ГД до 1 октября должны будут принять бюджет на три года. Колесников заявил, что он уточнит, на каком основании тарифы так сильно возрастут. По его словам, в стране достаточно много электричества, топлива, которое стали экспортировать в разы меньше. Депутат утверждает, благодаря этим факторам топливо должно быть намного дешевле.

Ранее РЖД сообщила, что в компании решили ускорить работу над новой тарифной системой и ввести ее в конце 2023 года. Перевозчик хочет ввести новую модель тарифов в тестовом режиме осенью 2023 года, а в постоянном – в декабре того же года.

Кроме того, предлагается с 1 января перейти на новую модель индексации грузовых тарифов нового тарифного прейскуранта.