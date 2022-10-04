В Минтрансе предложили повысить тарифы за проезд по платным дорогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость проезда по платной дороге для легкового автомобиля предложено повысить с 3 рублей до 5 за километр, для грузовика – до 14,25 рубля за километр. Соответствующий проект подготовил Минтранс РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили, что инициатива обусловлена повышением фактической стоимости дорог. С начала прошлого года она в среднем увеличилась на 12%. Кроме того, в цене выросли их ремонт и долговое финансирование.

"Таким образом, с учетом роста стоимости обслуживания долга в среднем за период 2022–2024 годов, среднегодовой прирост выплат по обязательствам в сравнении с запланированным составит до 35% ежегодно для планируемого портфеля проектов, что потребует обеспечить дополнительные поступления в аналогичных объемах в рамках имеющихся инструментов", – следует из пояснительной записки к проекту.

По мнению разработчиков документа, рост цен поспособствует опережающему привлечению внебюджетного финансирования и ускорению строительства и капитального ремонта дорог, что позволит улучшить мобильность населения.

В ведомстве также отметили ежегодный рост спроса на платные трассы – с 2015 по 2021 год число проездов пользователей увеличилось в четыре раза.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект стратегии развития автомобильной промышленности на срок до 2035 года.

В проекте стратегии указано, что в России планируется выпускать малые дизельные двигатели, автомобильные коробки передач, системы ABS и подушки безопасности.

В министерстве отдельно затронули ситуацию с развитием рынка электромобилей в России. Предварительно допускается, что доля таких транспортных средств к 2030 году может составить 15% от всего авторынка страны.



Проезд по платным трассам в России может подорожать

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