Проезд электромобилей по трассам РФ могут сделать бесплатным с 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С 2023 года в России электромобилям могут предоставить бесплатный проезд по трассам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.

"В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года", – рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

По его словам, данный шаг позволит повысить привлекательность и выгоду приобретения электрокаров.

Как отметил один из собеседников издания, в текущем году проект может быть не принят, так как в кабмине еще рассматривается вопрос источников возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс.

"Гипотетически с учетом имеющейся в открытых источниках информации по количеству зарегистрированных в Петербурге электромобилей можно предположить, что доля их проездов в трафике на ЗСД, составляющем до 400 тысяч транзакций в сутки, ничтожно мала", – рассказали в компании "Магистраль Северной столицы", являющейся оператором Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

По мнению управляющего директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрия Орехова, подобная мера не окажет значительного влияния на развитие электротранспорта в РФ, так как электрокары не сильно распространены, а нефтегазовые компании заинтересованы в сохранении российского рынка сбыта углеводородов.

"Предлагаемые меры могут стимулировать в основном продажи иностранных электрокаров, так как отечественная автомобильная промышленность только приступила к разработкам собственных электромобилей", – добавил он.

Для увеличения спроса и распространенности на такие автомобили следует снизить их стоимость, увеличить число электрозаправочных станций и запас хода аккумуляторной батареи. Такой же точки зрения придерживается и старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Игорь Смирнов.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Игорь Голубничий считает, что предложенная мера должна быть дополнением к повсеместному строительству зарядных станций.

По словам представителя "Группы ГАЗ", спрос может простимулировать субсидии, компенсирующие покупателю разницу в стоимости между дизельной и электрической машинами.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект стратегии развития автомобильной промышленности на срок до 2035 года. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте стратегии указано, что в России планируется выпускать малые дизельные двигатели, автомобильные коробки передач, системы ABS и подушки безопасности.

В министерстве отдельно затронули ситуацию с развитием рынка электромобилей в России. Предварительно допускается, что доля таких транспортных средств к 2030 году может составить 15% от всего авторынка страны.

