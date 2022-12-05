Симоньян предложила поднять налоги для увеличения зарплаты военным

Фото: TACC/Антон Новодережкин

В России нужно поднять налог на доходы физических лиц, зарабатывающих свыше 5 миллионов рублей в год, для уменьшения разницы в зарплате контрактников и мобилизованных. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Она назвала нездоровым общественное устройство, когда офицеры получают меньше таксистов. По ее мнению, принимающие такое положение дел люди больные.

Симоньян подчеркнула, что Россия – богатая страна, у которой есть ресурсы для решения этого вопроса. По ее словам, можно сократить поддержку критически неважных проектов или поднять налоги для богатых людей.

"Вот подняли налог на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год, с 13 до 15% и разницу эту направляют в "Круг добра", который распределяет по больным детям. Ну и что, сильно ныли люди, зарабатывающие больше 5 миллионов в год? Да нет", – отметила Симоньян.

По ее мнению, зарабатывающий больше 5 миллионов рублей не увидит критически важной разницы в повышении налога на 2–3%.

"Если наша страна не может при тех доходах, которые есть сейчас, обеспечить достойную жизнь нашей армии и нашим офицерам, значит, поднимите налоги нам. Мне поднимите налоги, я готова", – сказала Симоньян.

Ранее Минобороны запустило горячую линию для получения информации о финансовом обеспечении мобилизованных и добровольцев. Желающие могут позвонить по номеру 8 (800) 737-77-37 или направить свой вопрос на электронную почту erc@mil.ru.



Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам

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