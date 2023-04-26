Московские школьники повторно сдали пробный ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученики 11-х классов столичных школ повторно сдали пробный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по основным предметам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Заммэра пояснила, что осенью 2022 года выпускники написали первую серию тренировочных экзаменов в рамках нового формата подготовки к ЕГЭ. Это помогло проверить им свои знания и выявить пробелы.

"Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Подобные тестирования, по словам заммэра, позволят ученикам избежать стресса на экзаменах.

В рамках занятий нового формата ученики разбирают задания ЕГЭ и изучают темы, вызывающие вопросы. Сейчас в столичных школах одиннадцатиклассники изучают профильные предметы, выбранные в рамках ЕГЭ, математику, историю, литературу, русский язык, а также занимаются физкультурой.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рекомендовала во время подготовки в ЕГЭ не пренебрегать отдыхом. Процесс подготовки должен обязательно сопровождаться как маленькими паузами, так и одним большим перерывом на час-полтора. Это необходимо для того, чтобы мозг "перезагружался" и получал положительные эмоции.

