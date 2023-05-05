Сергей Собянин назвал победителя конкурса "Учитель года Москвы"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Москвы

Преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ школа имени Достоевского Сергей Валюгин стал учителем года Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России – 2023", – говорится в публикации градоначальника.

Как отметил мэр столицы, за победу в этой номинации боролись 345 человек, а в суперфинал вышли восемь. Участники конкурса провели классные часы и обсудили со школьниками вопросы выбора будущей профессии, сохранения культурных ценностей, а также затронули тему экологии.

Валюгин разработал новую методику для преподавателей литературы, которая получила название "Шестое чувство". Она позволяет школьникам лучше понимать произведения. Новый подход заключается в том, что учитель на своих уроках рассказывает об историческом и биографический контексте, а также представляет ученикам другие работы автора.

Собянин подчеркнул, что в Москве оказывают поддержку преподавателям и стараются создать для их развития комфортные условия. Мэр города уточнил, что заработная плата учителей сопровождается различными надбавками. Также у педагогов есть возможность проходить аттестацию без отрыва от работы и получать дополнительное профессиональное образование.

Ранее Собянин рассказал, что с 2018 года больше 40 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в проекте "Большая арктическая экспедиция". Попасть в экспедицию могут молодые москвичи, которые присоединились к "Движению первых".

Сначала они прошли предварительный отбор, частью которого является "Арктический диктант". Им стал тест на знание истории освоения и природы региона, экологических вызовов и глобального потепления.



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