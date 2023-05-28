Собянин сообщил об успехах школьников Москвы на Азиатской физической олимпиаде в Монголии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школьники из столицы завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 государств, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства получили золотые медали. Молодцы, ребята! Всего на счету нашей сборной 8 наград. Поздравляю с этим успехом и желаю новых побед! Впереди – Международная физическая олимпиада", – поделился мэр.

По словам градоначальника, к состязаниями столичная команда готовилась на учебно-тренировочных сборах, которые были организованы Московским физико-техническим институтом. Собянин подчеркнул, что город продолжает оказывать содействие ребятам, которые увлекаются физикой.

Так, в Москве запустили проект "Инженерный класс в московской школе". В рамках него столица сотрудничает с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", корпорацией "Росатом" и другими.

Ранее Собянин рассказал, что школьники из Москвы возглавили рейтинг по итогам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS. По словам мэра, в столице в исследовании принимали участие 174 школы, где суммарно обучается 5,7 тысячи человек.