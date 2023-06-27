Младшим школьникам Москвы рассказали о финансовой грамотности

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Департамент финансов Москвы провел цикл просветительских мероприятий для младших школьников, сообщила глава ведомства Елена Зяббарова.

По ее словам, интерактивная программа занятий прошла в рамках летних образовательных смен Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах. Ее подготовили с учетом возрастных особенностей детей, их знаний и способностей.

Вместе с детьми разобрали практические финансовые ситуации, поиграли в развивающие игры, им показали тематические мультфильмы, после чего было обсуждение пройденного материала.

Эксперты столичного центра финансовой грамотности рассказали юным москвичам о том, что такое деньги и как они появились, научили отличать товары от услуг. Особое внимание уделили ведению личного и семейного бюджета, планированию и учету доходов и расходов.

Школьники выполняли задания, задавали вопросы, рассказывали друг другу о том, как копят на заветную мечту, как вместе с родителями участвуют в покупках и принимают серьезные финансовые решения.

Закрепили знания с помощью мультиков и обсуждения поведения любимых персонажей, а также с помощью выполнения проверочных заданий и беседы с экспертами.

По словам Зяббаровой, воспитание ответственного и грамотного финансового поведения – задача, которую необходимо решать с юных лет. В этом возрасте дети с большим интересом постигают окружающий мир, задают много вопросов и ориентируются на поведение старших.

"У них активно формируются базовые социальные навыки и ценности, в том числе и в сфере финансовой культуры. Занятия в рамках летних образовательных смен – первый подобный проект в Москве для детей в возрасте от шести до восьми лет. Программа летних активностей разработана с целью организации полезного досуга московских школьников", – заключила она.

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