В Москве подвели итоги конкурса проектов "Бюджет для граждан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявили победителей конкурса "Бюджет для граждан", направленного на выявление лучших практик представления информации о бюджете. В этом году в нем участвовали 138 проектов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Мы расширили число креативных номинаций, что сделало конкурс еще более творческим. Проект открыт для людей всех возрастов и профессий. Самому юному участнику шесть лет, ему только предстоит пойти в школу, а самому старшему – более 70. Около 80% участников, как и в прошлые годы, составляют студенты и школьники", – рассказала глава департамента финансов города Елена Зяббарова.

В конкурсе принимали участие не только жители и компании столицы, но и представители 15 других регионов, например, Тульской области, Подмосковья, Якутии, Калининградской и Ярославской областей. Среди участников насчитывалось 156 физлиц и 10 организаций. Первые боролись в 12 номинациях, а вторые – в шести.

Среди победителей оказалась жительница Сочи Любовь Гашковых. Вместе с сыновьями она создала анимированную сказку в стихах, по сюжету которой царь отдает дочь замуж за жениха, который сумел грамотно составить бюджет.

Другая победительница, ученица столичной школы № 656 Виктория Будкина, создала мультфильм, рассказывающий историю девочки, которая хочет купить собаку и которой помогает в этом кот-финансист. Еще один примечательный проект – дизайн фирменного персонажа для портала "Открытый бюджет города Москвы", созданного сотрудником издательства "Эксмо" Патрико-Филиппом Ясиньски.

Что касается проектов организаций, то одним из победителей в этой категории стало министерство финансов Якутии, которое в этом году организовало региональную олимпиаду по финансам и экономике.

В общей сложности победителями среди физически лиц стали 13 человек, а среди юридических – пять участников. Их работы направят уже на федеральный конкурс проектов "Бюджет для граждан", который проводит Минфин РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве России.

Ранее в Москве определили победителей профессионального конкурса "Московские мастера" среди машинистов метро. Первое место занял сотрудник электродепо "Замоскворецкое" Павел Ткач, работающий на Большой кольцевой линии, второе – Владимиру Воробьеву из электродепо "Калужское", а третье – Алексею Евланову, работающему в электродепо "Братеево".

