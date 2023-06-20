Стал известен победитель конкурса "Московские мастера" среди машинистов метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице определили победителей профессионального конкурса "Московские мастера" среди машинистов метро. Первое место занял сотрудник электродепо "Замоскворецкое" Павел Ткач, работающий на Большой кольцевой линии, сообщает портал мэра и правительства города.

Второе место досталось Владимиру Воробьеву из электродепо "Калужское", который водит поезда Калужско-Рижской линии, а третье – Алексею Евланову, работающему на Замоскворецкой линии (электродепо "Братеево"). В финале конкурса мужчинам нужно было продемонстрировать умение действовать при возникновении неисправностей и аварийных ситуаций в поездах.

"Конкурсы мастерства среди сотрудников помогают еще лучше подготовить их к работе в любых ситуациях. <...> Поздравляю победителя и благодарю всех участников, желаю удачи в дальнейшей работе", – прокомментировал итоги заммэра Максим Ликсутов.

В отборочном этапе конкурса принимали участие 616 машинистов, а в финал прошли только 22 из них. Всего же в столичном метрополитене работают 5,5 тысячи водителей поездов.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году впервые пройдет конкурс краеведческих проектов "Местознание". В нем могут принять участие сотрудники музеев, библиотек и других учреждений культуры. Лучшие проекты по итогам конкурса опубликуют на специальной платформе.

