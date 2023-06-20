Почти 70 тыс москвичей поддержали проведение юбилейного конкурса городских фотографий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Активный гражданин" высказались по поводу проведения юбилейного конкурса фотографий "Планета Москва". В опросе приняли участие 69 879 человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 53 272 респондента оценили мероприятие высшим баллом.

"В 2023 году конкурс "Планета Москва" состоится в 10-й раз. Заявки на участие принимают до 30 июня. Победителя в номинации "Народное голосование" традиционно выберут подписчики официальных страниц департамента градостроительной политики города Москвы в социальных сетях, а также пользователи проекта "Активный гражданин", – уточнил глава ведомства Сергей Левкин.

Участникам разрешено присылать не более трех фотографий в одной номинации. Они должны быть сделаны в столице не ранее 1 сентября. Среди жюри будут присутствовать эксперты Союза журналистов России.

До этого Сергей Собянин рассказал, что 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". Всего в нем приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан. По словам мэра, участники проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд, слесарном деле и других занятиях.

Ранее стало известно, что фотоконкурс "Планета Москва" открылся фототуром с посещением новостройки по программе реновации. По словам Левкина, фотографы посетили односекционную жилую новостройку с благоустроенной территорией в Щукине по адресу 1-й Пехотный переулок, дом 2. Оттуда открывается вид на Щукинский лесопарк.

Собянин рассказал об исторических фотографиях столичных музеев