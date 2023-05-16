Финалисты конкурса "Самая красивая страна" поборются за приз зрительских симпатий

Фото: пресс-служба РГО/Анна Юргенсон

Экспертная комиссия IX фотоконкурса "Самая красивая страна", который ежегодно проводит Русское географическое общество, определила финалистов. 13 профессиональных фотографов и фоторедакторов выбрали 100 работ в основных 10 номинациях, а также 20 работ в конкурсе "Самая красивая страна глазами детей" (четыре номинации).

Самый масштабный российский фотоконкурс дикой природы всегда привлекает эффектными и эмоциональными работами, и уже сейчас каждый желающий может вдохновиться творчеством финалистов и поддержать понравившиеся работы в ходе онлайн-голосования. Оно проходит с 15 до 28 мая. По итогам будет определен обладатель приза зрительских симпатий, который получит 100 тысяч рублей.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 8 755 человек, что на 50% больше по сравнению с 2022-м. Всего поступило более 60 тысяч работ, что превышает прошлогодний показатель практически на треть. Больше всего снимков традиционно было подано в номинацию "Пейзаж" и во вновь введенную "Снято на смартфон" – в каждую по 20 тысяч фотографий.

Объявление имен призеров и награждение состоятся в октябре этого года. Победители в основных номинациях получат по 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.

Работы финалистов и онлайн-голосование доступны по ссылке.

Ранее оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявил первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1 000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.