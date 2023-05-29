Фотоконкурс "Планета Москва" открылся фототуром с посещением новостройки реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотоконкурс "Планета Москва" открылся фототуром с посещением новостройки по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Состоялся первый в этом году фототур для участников 10-го конкурса городской фотографии "Планета Москва", – отмечается в сообщении.

По словам Левкина, фотографы посетили односекционную жилую новостройку с благоустроенной территорией в Щукине по адресу 1-й Пехотный переулок, дом 2. Оттуда открывается вид на Щукинский лесопарк.

Руководитель департамента уточнил, что планируется провести дополнительно пять фототуров на знаковые объекты столицы. Одним из объектов станет ГК "Галс-Девелопмент" – МФК "Искра-Парк". По традиции строительная компания станет партнером фотоконкурса.

Левкин рассказал, что благодаря таким турам фотографы увидят Москву с другого ракурса. У участников есть возможность запечатлеть изменения и красоту столицы.

"Уникальные фототуры на видовые точки города – полюбившаяся фотографами традиция, после каждой такой встречи они присылают лучшие свои работы на конкурс", – сказал Левкин.

Фотоконкурс "Планета Москва" проходит по четырем номинациям. Оценивать участников будут профессиональные члены жюри и эксперты Союза журналистов России. Победителя в номинации "Народное голосование" выберут подписчики официальных страниц департамента в социальных сетях.

Левкин добавил, что принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители. До 30 июня можно прислать не больше трех работ в каждой номинации на электронный адрес департамента dgp.mos@yandex.ru. Для этого необходимо оформить заявку.

Ранее сообщалось, что экспертная комиссия IX фотоконкурса "Самая красивая страна", ежегодно проводимого Русским географическим обществом, определила финалистов. 13 профессиональных фотографов и фоторедакторов выбрали 100 работ в основных 10 номинациях, а также 20 работ в конкурсе "Самая красивая страна глазами детей" (четыре номинации).

В 2023 году в конкурсе приняли участие 8 755 человек, что на 50% больше по сравнению с 2022-м. Всего поступило более 60 тысяч работ, что превышает прошлогодний показатель практически на треть.

