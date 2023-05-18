Начался прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну "Дом на Брестской приглашает"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в шестой раз пройдет конкурс по архитектуре и дизайну "Дом на Брестской приглашает". Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Конкурс проводит ГБУ "Мосстройинформ" по адресу 2-я Брестская улица, дом 6. Прием заявок на участие уже начался и продлится до 22 июня включительно.

"Организационный комитет конкурса не ограничивает географию претендентов, желающих побороться за победу. К примеру, в прошлом году в списке участников было 162 компании, представившие 322 работы, из более чем 20 городов России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Армении, а также из других стран", – передает mos.ru слова Левкина.

Он уточнил, в конкурсе могут принять участие проекты, реализованные за последние три года и те, которые находятся в стадии разработки. Также принимают участие ведущие архитектурные, дизайнерские бюро России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Левкин уточнил, что в 2022 году в конкурсе приняли участие порядка одной трети новичков. Соревнование набирает популярность и авторитет в профессиональном сообществе. Конкурс уже зарекомендовал себя как универсальная площадка по общению и обмену опытом.

В этом году в конкурс включили две новые номинации – "Места общего пользования в ЖК (лобби, лифтовые холлы, лестничные площадки, коридоры, колясочные, игровые помещения)" и "Офисы продаж застройщиков и девелоперов".

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на официальном сайте конкурса "Дом на Брестской приглашает".

Ранее сообщалось, что экспертная комиссия IX фотоконкурса "Самая красивая страна", который ежегодно проводит Русское географическое общество, определила финалистов. 13 профессиональных фотографов и фоторедакторов выбрали 100 работ в основных 10 номинациях, а также 20 работ в конкурсе "Самая красивая страна глазами детей" (четыре номинации).

В 2023 году в конкурсе приняли участие 8 755 человек, что на 50% больше по сравнению с 2022-м. Всего поступило более 60 тысяч работ, что превышает прошлогодний показатель практически на треть.

