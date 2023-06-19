Конкурс краеведческих проектов "Местознание" впервые пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей, трудящихся в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, приглашают принять участие в конкурсе краеведческих проектов "Местознание", который впервые пройдет в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра города Наталья Сергунина, прием заявок уже стартовал и продлится до 30 июля.

"Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них – "Экскурсионная деятельность", "Мастер цифровизации", "Мемориальная и реставрационная деятельность", – уточнила она.

Однако к проектам есть обязательное требование – они должны быть уже выполнены на практике или начало работ в рамках их реализации запланировано на текущий год.

Лучшие проекты будут опубликованы на специальной платформе. Победителей определят осенью на фестивале "Местознание".

Конкурсное жюри состоит из директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака, руководителя Музея Москвы Анны Трапковой, замдекана по научной работе исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрия Андреева, а также главного редактора "Москвоведения" Владимира Козлова и гендиректора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной.

Проведение конкурса дает возможность москвичам и гостям города лучше узнать столицу и ее знаковые места.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 2,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в конкурсе на премию "Новатор Москвы".

Мэр отметил, что конкурсом предусмотрены три номинации: для авторов инновационных идей, для уже реализованных проектов и для разработчиков, которые только выпускают свой товар на рынок.

В этом году свои заявки также могли отправлять школьники – возрастной порог был снижен до 14 лет. В итоге от несовершеннолетних изобретателей пришло 15 заявок. Перед конкурсом было отобрано 90 лучших проектов, в финал выйдут только 36 из них.



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