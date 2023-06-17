Собянин: в конкурсе "Новатор Москвы" зарегистрировались более 2,5 тыс участников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 2,5 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе на премию "Новатор Москвы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что конкурсом предусмотрены три номинации: для авторов инновационных идей, для уже реализованных проектов и для разработчиков, которые только выпускают свой товар на рынок.

В этом году свои заявки также могли отправлять школьники – возрастной порог был снижен до 14 лет. В итоге от несовершеннолетних изобретателей пришло 15 заявок.

Перед конкурсом было отобрано 90 лучших проектов. Чуть больше трети из них пришлось на общественные разработки. Затем по популярности идут идеи в сфере медицины.

"Один из проектов, прошедших отбор, – платформа дистанционного сурдоперевода SOL. <...> Она помогает людям с нарушениями слуха ориентироваться в сложных ситуациях", – рассказал градоначальник.

Он уточнил, что в финал выйдут только 36 проектов. Победители конкурса, которые станут известных в августе, получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Собянин подвел итоги пятого конкурса "Лидеры цифровой трансформации". В этом году в нем принимали участие 1 103 команды из России и еще 37 стран мира. В финале состязались 210 коллективов.

