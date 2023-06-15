Собянин рассказал об итогах конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

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Подведены итоги пятого конкурса "Лидеры цифровой трансформации-2023", в рамках которого его участники предлагали умные решения для города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В конкурсе приняли участие рекордное число IT-специалистов со всей России и 37 стран мира, включая Аргентину, Белоруссию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Мексику, ОАЭ, Сербию, Тунис, Турцию. Между собой состязались 1 103 команды, а в финал вышли 210 лучших.

Конкурсантам предложили решить актуальные для города задачи, которые были сформулированы соответствующими ведомствами и коммерческими организациями.

Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития вместе с Агентством креативных индустрий выступил с инициативой по запуску единой платформы для бронирования творческих пространств и услуг. Авторы проекта отметили, что так москвичам и гостям столицы будет легче искать места для своего досуга. Кроме того, это позволит бизнесменам, владеющим данными площадками, рассказывать о них в формате презентации и удаленно заключать сделки.

В свою очередь, Депкульт заявил о необходимости создания специального приложения для образования в сфере искусства.

Сервис рекомендаций предложили разработать для участников проекта "Московское долголетие". Такой запрос поступил от департамента труда и социальной защиты.

В комитете по туризму поставили задачу по разработке веб-сервиса, который автоматически подбирал бы туристические пакеты по заранее указанным параметрам.

В департаменте информационных технологий запросили создать игру о Москве, в рамках которой можно было бы лучше узнать столицу через виртуальные экскурсии.

Инвестиционный калькулятор попросили представители департамента инвестиционной и промышленной политики.

В рамках конкурса было разработано решение для обработки обратной связи от пользователей проекта "Московский постамат".

Конкурсантам было интересно попробовать решить поставленные задачи. На финал им выделили три дня. За это время они обсудили цифровые решения с экспертами, внесли некоторые корректировки в свои проекты, а затем презентовали их.

Лучшими признали следующие проект:

"Корпораты" – агрегатор площадок и услуг креативных индустрий;

Copy Paste Adapt – мобильное приложение для прохождения предпринимателями проверок контрольных органов;

AI ENGINEERS – умный корпоративный ассистент для помощи в решении бизнес-задач;

Kydas – cервис обработки обратной связи пользователей "Московского постамата";

"Звездочка" – решение для поиска одинаковых товаров на маркетплейсе по запросу Ozon;

"Имбатим" – модель по построению оптимальных маршрутов инкассации платежных терминалов;

Grands-pères puissants – сервис построения умного маршрута для электросамокатов;

Development People – сервис генерации трассы системы водоотведения;

Deep People – интерактивная платформа для мониторинга внутренней отделки квартиры.

В числе победителей оказались и такие цифровые решения, как создание сервиса "Адера", который прогнозирует работу по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, системы Silk road, предназначенную для поиска нарушений в сфере захоронения отходов, сервиса SpaceTime для планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции, сервиса "Антиградиент" для прогнозирования спроса на авиарейсы.

Победу одержали и такие проекты:

Dream Safety Team – сервис расчета инвестиций;

InfoVision – модель раннего обнаружения неисправностей промышленного оборудования;

Paper planes – интерактивная платформа-сообщество для стажеров и участников молодежных карьерных проектов;

MAGNUM OPUS – рекомендательный сервис формирования персонализированных туристических пакетов;

Doc help – электронный помощник руководителя медицинского учреждения;

"Лапки МИСИС" – рекомендательный сервис для выбора активностей участниками проекта "Московское долголетие";

NoTryCatch – мобильное приложение для образования в сфере искусства;

Norllina Studio – видеоигра с использованием образа Москвы.

Лауреатами конкурса стали 63 команды. Среди лауреатов из России были 118 команд из столичного региона, 38 – из Санкт-Петербурга, 7 – из Нижегородской области и 7 – из Татарстана.

Как отметил Собянин, призовой фонд составил 42 миллиона рублей. По его словам, за первое место участники получали 1 миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей. Лучшие цифровые решения будут реализованы.

Ранее Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности – технопарк "Калибр" на северо-востоке Москвы. Во время осмотра они поговорили с резидентами технопарка, изучили их продукцию, в том числе инновационные образцы.

Градоначальник рассказал о платформе i.moscow. С помощью нее можно найти партнеров, потенциальных заказчиков, а также меры поддержки и инновационные продукты. Сервис помогает заключать выгодные контракты. По словам Собянина, на платформе зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий.



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