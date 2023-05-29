Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности – технопарк "Калибр" на северо-востоке Москвы.

Во время осмотра они поговорили с резидентами технопарка, изучили их продукцию, в том числе инновационные образцы. Также Собянин и Мишустин встретились со студентами, которые являются участниками образовательной программы молодежного предпринимательства "Я в деле".

"Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций", – заявил Собянин.

Вместе с этим градоначальник рассказал о платформе i.moscow. С помощью нее можно найти партнеров, потенциальных заказчиков, а также меры поддержки и инновационные продукты. Сервис помогает заключать выгодные контракты. По словам Собянина, на платформе зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий.

В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что российское правительство, регионы и Москва делают все возможное, чтобы стимулировать малый и средний бизнес. В пресс-службе мэра и правительства столицы заявили, что в городе работает 51 технопарк, в том числе семь инвестпроектов по созданию технопарков.

Там деятельность осуществляют свыше 2,2 тысячи компаний, на которых трудятся более 72 тысяч специалистов. С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 миллиардов рублей.

Ранее Собянин рассказал, что власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок в Коммунарке. Там построят технопарк и торгово-развлекательный комплекс. После реализации город создаст порядка 93 тысяч рабочих мест, отметил градоначальник.