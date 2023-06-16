Более 130 воздушных гимнастов выступят на фестивале "Ты – сердце воздуха" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

Свыше 130 воздушных гимнастов покажут свои лучшие номера на фестивале "Ты – сердце воздуха", который пройдет на ВДНХ в Москве. Гости 17 июня смогут посмотреть незабываемое шоу, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль с с 09:00 до 22:00 на площадке, расположенной перед строением 574. Посетить мероприятие можно бесплатно, регистрация не требуется.

"Перед зрителями выступят победители различных соревнований, чемпионатов, конкурсов и фестивалей. Среди них такие спортсмены, как Эмилия Кузнецова, Вероника Черниховская, Александра Милицкая, Софья Понкратова, Дарья Червякова, Софья Сергеева, Александра Кашкетова и другие", – говорится в сообщении.

Самым молодым гимнастам шесть лет, самым старшим – 50. В шоу они покажут воздушные полотна, кольца и цепи.

Ранее сообщалось, что показательный оркестр МЧС России выступит на Фестивальной площади ландшафтного парка "Митино". Мероприятие пройдет 17 июня. Гости смогут послушать мелодии отечественных и зарубежных композиторов.