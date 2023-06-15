Собянин подвел итоги конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс детского рисунка "Наследие моего района", проходивший в пятый раз, завершился в Москве. Участники должны были изобразить районы, в которых они проживают, и продемонстрировать их уникальность. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что этом году дети прислали жюри почти 3,5 тысячи работ.

"Сегодня наградили лауреатов конкурса детского рисунка “Наследие моего района – 2023”. Среди лучших работ Войковский район в сумерках Дарьи Кузеневой. У Анастасии Трунькиной – загородный дворец Елизаветы Петровны в Сокольниках", – передает слова Собянина портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, приз зрительских симпатий достался Александру Воропаеву, он изобразил на рисунке церковь Святых Мучеников Адриана и Наталии в Ярославском районе.

"Поздравляю ребят и желаю успехов! Здорово, что вы так любите Москву. Мы стараемся, чтобы вам было уютно и всегда интересно в родном городе", – подчеркнул мэр столицы.

За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 12 тысяч детей, из которых около 800 стали лауреатами. Школьники, которые смогли победить в той или иной номинации, получают дипломы и памятные призы, отметил Собянин.

Победители определяются согласно четырем категориям: "Любители (7–11 лет)", "Профессионалы (7–11 лет)", "Любители (12–15 лет)" и "Профессионалы (12–15 лет)". Градоначальник добавил, что отдельное внимание уделяется работам детей, которые не занимаются рисованием дополнительно, и ребятам, которые проходят обучение в художественных школах и кружках.

Ребята также могли нарисовать рисунки в рамках дополнительных номинаций: "Памятники-герои", "Москва архитектора Алексея Щусева", "Жизнь внутри здания", "Парки и усадьбы Москвы", "По местам династии Романовых в Москве" и других, рассказал Собянин.

Он отметил, что среди жури были деятели культуры и искусства, телеведущие, педагоги, реставраторы, архитекторы, представители правительства столицы. Они брали во внимание не только исполнение работ, но и их самобытность.

Победителями городского этапа в основной номинации стали 12 человек – по три в каждой категории, еще 24 ребенка стали лауреатами в дополнительных номинациях. Также четыре лучшие работы выбрали сами москвичи с помощью специального голосования в проекте "Активный гражданин", резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что жюри выбрало 15 лучших эскизов-победителей на втором сезоне арт-проекта "Контуры культуры". Восемь из них украсят интерьеры культурных центров Москвы, а семь – библиотек столицы. К этому сезону на участие в проекте было отправлено 525 эскизов от художников из 53 городов России.

Среди победителей второго сезона проекта числятся художники Игорь Бойко из Санкт-Петербурга, Дарья Смирнова из Александрова, Алексей Риттенберг из Москвы и другие.



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