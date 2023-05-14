"Московская фотолетопись" собрала больше 4,5 тысячи кадров от горожан – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Московская фотолетопись" собрал больше 4,5 тысячи кадров от жителей столицы. Сергей Собянин рассказал о проекте в своем официальном телеграм-канале.

"Этот проект в 2021 году запустили Главархив Москвы и "Мои Документы". Горожане получили возможность сдать на вечное хранение фото- и кинопленки с 1950-х до 2000-х годов", – говорится в его публикации.

Градоначальник уточнил, что все материалы доступны в онлайн-музее "Москва – с заботой об истории". В этих снимках отражены история города, ее праздники, спортивные и культурные мероприятия, а также строительство высоток, подчеркнул он.

Собянин отметил, что жители столицы делятся фотографиями на фоне городских достопримечательностей и кадрами с прогулок. Мэр Москвы обратил внимание, что много снимков сделано в цирке на проспекте Вернадского, поскольку он был одним из любимых мест москвичей.

"Московскую фотолетопись" пополнила фотопленка с работами Ильи Кузнецова. На ней запечатлен Булгаковский фестиваль, который проходил в 1991 году на Патриарших прудах.

Собянин напомнил, что желающие поделиться своими фотографиями могут сделать это через центры "Госуслуг".

Ранее градоначальник рассказал о столичных проектах, которые помогают сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. По его словам, в рамках акции "Москва – с заботой об истории" каждый житель столицы сможет сдать через центры "Госуслуг" в Главархив военные документы и предметы того времени. С начала акции москвичи передали уже более 14 тысяч материалов.



Также был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Он стал первым в России.



Собянин заявил, что москвичи смогут поделиться историями героев ВОВ на сайте мэра