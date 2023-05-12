В столичных центрах госуслуг пройдет выставка, посвященная выдающимся педагогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы пригласили на выставку "История наставничества", которая посвящена выдающимся педагогам и их вкладу в развитие российской и мировой систем образования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выставка была открыта центрами "Мои документы" и Главным архивным управлением Москвы, она приурочена к Году педагога и наставника.

Экспозицию можно изучить в 30 центрах госуслуг, а также на сайте Главархива. Гости выставки смогут узнать историю москвичей, которые изменили представление о системе образования.

Например, жители столицы могут узнать историю Дмитрия Ушакова, который взрастил целое поколение выдающихся лингвистов, а его учебные программы по русскому языку были известны по всей стране.

Кроме того, посетителям покажут видеоролик о выдающихся наставниках. Гости выставки смогут услышать песню "Школьные годы" в аудиоинсталляции, а также узнать из инфографики, сколько человек получили знак отличия "За наставничество".

На портале напомнили, что районные центры госуслуг работают с 08:00 до 22:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что московский комитет по архитектуре и градостроительству и центр современного искусства "Винзавод" откроют уличную выставку граффити "Община: партнерство – коллективность – утопия".

До этого столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена Великой Отечественной войны. Ознакомиться с произведениями можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".