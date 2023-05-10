Участникам "Московское долголетие" предложили сняться в сериале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в рамках фестиваля кино и театра "Серебряная астра" планируется снять сериал о жизни горожан старшего поколения с привлечением к съемкам участников проекта "Московское долголетие". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Вместе с нашими участниками мы создаем уникальные творческие продукты – фильмы, спектакли, выставки, литературные сборники. <...> В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет сам город", – отметил глава департамента труда и соцзащиты города Владимир Филиппов.

Желающим сняться в сериале потребуется пройти кастинг, который состоится 13, 16 и 20 мая. Для него нужно будет выучить специальный текст и воспроизвести его с разными эмоциями.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов. Его снимут в жанре мокьюментари, имитирующем документальное кино. Партнерами по съемочной площадке для участников "Московского долголетия" станут известные актеры театра и кино.

Ранее москвичей старшего поколения пригласили на занятия в школе блогеров. Там их научат работе с социальными сетями, видеомонтажу и редактированию фотографий. Занятия будут проходить раз в неделю.



"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье