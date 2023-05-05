Москвичей старшего поколения пригласили изучить основы работы с соцсетями в школе блогеров

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Москвичи старшего поколения смогут освоить навык работы с медиа и социальными сетями в столичной школе блогеров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, москвичи старшего возраста имеют большой опыт, а также обладают разными талантами и умениями. Благодаря обучению в школе блогеров они смогут начать делиться своими мыслями и историями в Сети.

"Многие жители старше 55 лет уже активно пользуются интернетом, в том числе социальными сетями, а школа блогеров поможет систематизировать знания, получить новые навыки для создания или развития собственного блога", – цитируют Стружака на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе обучения в школе москвичи смогут освоить регистрацию в соцсетях, монтаж видео и редактирование фото, а также узнать о других особенностях блогинга. Участников обучающей программы разделят на продвинутую и начальную группу. Занятия организуют раз в неделю.

"Давно увлекаюсь видеосъемкой и монтажом, но всегда был страх показывать свои работы широкой аудитории. Уверена, что проект поможет мне преодолеть этот страх и раскрыть творческий потенциал", – поделилась Нина Каменская из центра московского долголетия "Жулебино".

Получить подробную информацию об обучении можно по телефону горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за месяц работы проекта "Серебряное наставничество" в Москве прошло свыше 90 совместных мероприятий для сирот и горожан старшего поколения, участвующих в "Московском долголетии". Дети получили необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу. А взрослые делились своими знаниями и сами учились новому.

