Музыканты и художники поделятся своим творчеством в крупнейшем фудмолле Москвы

Фото: пресс-служба Моспродюсера

Московский продюсерский центр запустил 11 мая новый проект "Моспродюсер.LINK". Первой площадкой в этом сезоне станет гастроквартал "Три вокзала. Депо": посетители крупнейшего гастрономического пространства Москвы смогут насладиться фестивалем и выставкой современного искусства, на которой будут представлены арт-принты и цифровые работы художников.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету на сайте. Подать заявку могут:

музыканты любых стилей и жанров как с авторским материалом, так и с кавер-версиями;

современные художники, работающие с самыми разными направлениями (уличное искусство, цифровое искусство, живопись, графика, иллюстрация и др.).

"Проект "Моспродюсер.LINK" – это синтез музыкального и художественного искусства, который гармонично вписывается в культурный код Москвы. Совместно с "Депо" мы создаем новую площадку для реализации потенциала современных музыкантов и художников. Аудитория все чаще погружается в творчество комплексно, ощущая, созерцая, слушая и прикасаясь одновременно. Это говорит о том, что связь разных направлений искусства неразрывна. Мы предоставляем полную свободу для творческого проявления участников: никаких рамок и ограничений в стилях и жанрах искусства. Но главный смысл, который мы заложили в этот проект, – поиск новых лиц, готовых смело заявить о себе и презентовать свой авторский взгляд на то, как они чувствуют и воспринимают любимый город", – отметил директор центра Андрей Петров.

Проект пройдет в несколько этапов:

сбор заявок участников – май;

отбор финалистов экспертным жюри – июнь;

объявление победителей проекта – июнь;

выступления музыкантов и трансляция цифровых произведений современных художников каждый четверг и субботу – июль;

выставка художественных принтов работ победителей на площадках "Депо" весь месяц – июль.

В рамках "Моспродюсер.LINK" на протяжении всего июля будут проходить мероприятия на двух площадках фудмолла: "Три вокзала. Депо" и "Депо.Москва".

Ранее в Москве отобрали более 50 музыкальных композиций, которые будут играть в парках этим летом. Жители и гости города смогут насладиться музыкой в стиле поп, поп-рок, инди, фолк, соул, хип-хоп, неоклассики.