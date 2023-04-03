Стало известно, какие композиции прозвучат в столичных парках этим летом

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В Москве отобрали более 50 музыкальных композиций, которые будут играть в городских парках этим летом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Москвичи и гости столицы смогут насладиться музыкой в стиле поп, поп-рок, инди, фолк, соул, хип-хоп, неоклассики. Композиции будут звучать на территории следующих парков:

"Сокольники";

"Ходынское поле";

"Ангарские пруды";

"Красная Пресня";

Парк Горького;

сад "Эрмитаж";

Измайловский парк;

Перовский парк и других.

Треки были выбраны в рамках 15 сезона городского культурного проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках". Всего жюри отобрало 54 композиции, список доступен по ссылке

Глава Московского продюсерского центра Андрей Петров рассказал, что треки отбираются ежегодно на протяжении семи лет. За это время посетители парков прослушали более 15 тысяч композиций. По его словам, все чаще в плейлист стали включать песни популярных артистов.

"Совместно с представителями музыкальной индустрии мы отобрали треки, которые гармонично впишутся в парковые пространства города. Но главным образом проект дает победителям возможность поделиться своим творчеством с большой аудиторией", – подчеркнул он.

В этом раз заявки на участие в проекте "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках" подали 1,3 тысячи исполнителей из 137 городов России, а также из Финляндии, Германии, Израиля, Грузии, ОАЭ и других стран. Среди участников:

Мари Краймбрери;

Елка;

Звонкий;

Васса Железнова;

"Космонавтов нет";

"Источник".

В финал прошли 104 авторские песни, а затем самые лучшие были отобраны представителями музыкальной индустрии.

Конкурс, как правило, проходит в три этапа. Сначала музыканты заполняют заявку на сайте организатора, затем жюри выбирает финалистов. Их приглашают на второй этап – живое прослушивание. Во время заключительного тура жюри выбирает произведения и объявляет победителей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что фонтаны в столице начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в конце апреля. Он напомнил, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть и традиционные, и "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические.



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