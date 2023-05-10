Уличная выставка граффити откроется вдоль железнодорожных путей у Курского вокзала 17 мая

Фото: stroi.mos.ru

Московский комитет по архитектуре и градостроительству и центр современного искусства "Винзавод" откроют уличную выставку граффити "Община: партнерство – коллективность – утопия". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Новая выставка уличной галереи "Нетстен" станет тизером IV Биеннале уличного искусства "Артмосфера", которая откроется 31 мая и впервые выйдет в город", – отмечается в сообщении.

На церемонии открытия будут присутствовать председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, главный архитектор города Сергей Кузнецов, основательница "Винзавода" Софья Троценко и руководитель биеннале "Артмосфера" Сабина Чагина.

Согласно сообщению, галерея будет находиться вдоль железнодорожных путей Курского вокзала. В ее создании участвовали 5 художников. Ими стали Ashesteen, Турбен, Scheme, Сергей fas, Малышев Евгений (JöN) и Peeks.

"Москомархитектура провела творческий конкурс, благодаря которому возле Курского вокзала получилось новое живое пространство. Мы продолжаем наводить мосты между художником и городом, искусством и зрителем", – уточнила Княжевская.

Выставка будет проходить до 31 июля этого года.

Ранее говорилось, что специалисты организуют ремонт в галерее "На Шаболовке". В помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери. Также объект оснастят пандусами и другими приспособлениями для комфорта маломобильных граждан.

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