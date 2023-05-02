Дни исторического и культурного наследия продлятся в столице до 31 мая – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 50 отреставрированных в столице памятниках архитектуры можно посетить в Дни исторического и культурного наследия, которые продлятся в столице до конца мая сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как он отметил, город восстанавливает памятники архитектуры и затем знакомит горожан с результатами реставраций – ежегодно в программу Дней исторического и культурного наследия включают примеры ярких работ. Им посвящен отдельный цикл мероприятий под названием "Реставрация наследия".

Собянин подчеркнул, что в этом году жители и гости столицы смогут побывать в более чем 50 отреставрированных памятниках архитектуры. В частности, они могут оценить главный дом городской усадьбы Сумарокова – Тюляевой на улице Забелина, особняк Новиковых – Свешниковой на Большой Полянке, усадьбу Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице и главный дом усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской улице.

"Красивые виды Москвы откроются с отреставрированной в 2018 году колокольни Высоко-Петровского монастыря. Экскурсии пройдут и в недавно открытых после восстановления Театре на Бронной, Литературном институте, здании Хлебозавода № 5 и других объектах", – добавил мэр.

По его словам, Дни исторического и культурного наследия продлятся до 31 мая. Записаться можно на портале "Узнай Москву".

Ранее сообщалось, что больше 200 мероприятий пройдет в столичных парках, библиотеках и музеях в рамках Дней исторического и культурного наследия. Часть из них уже прошла в апреле. Учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, провели экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы, квесты, лекции и другие мероприятия.

Ряд мероприятий запланирован на май. Все они бесплатные. Для их посещения потребуется только предварительно зарегистрироваться. С полным перечнем предстоящих событий можно ознакомиться на сайте проекта.

Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий